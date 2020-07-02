Погода в Чехии ближайшую неделю будет очень переменчивой

В начале июля в Чехии будет облачная погода с прояснениями, в четверг и пятницу ожидаются дожди и грозы. Однако в выходные погода улучшится, температура воздуха поднимется до 30 градусов Цельсия, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг, 2 июля, самые высокие дневные температуры составят от 22 и 26 градусов тепла. В пятницу небо будет ясным, на востоке страны местами пройдут дожди. Столбик термометра покажет от +21 до +25 градусов Цельсия.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха не превысит 14 градусов выше нуля, днем будет +22...+26 градусов Цельсия.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность. Однако во второй половине дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 28 градусов.

В понедельник сохранится примерно такая же погода, днем будет от 22 до 26 градусов тепла. Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди. Днем столбик термометра покажет 29 градусов Цельсия. Похолодание придет в среду — днем будет не более 17-21 градусов тепла, вероятны осадки.

Источник: novinky.cz