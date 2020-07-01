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ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

Марина Коханкова 517 0
Страны ЕС согласовали список из 15 стран, граждане которых с 1 июля смогут въехать в ЕС. Среди них Япония, Австралия и Сербия, а США и Россия в список не попали. Чешский МИД уже объявил, что сузит список до восьми государств.
Фото: ČTK
ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

«В последние дни в Брюсселе обсуждались несколько списков, представители отдельных стран не могли договориться», — рассказал Лукаш Долански, корреспондент Чешского телевидения в Брюсселе.

Список разрешенных стран будет следующим: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Марокко, Япония, Черногория, Руанда, Сербия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Пятнадцатой страной в списке является Китай, но он должен сначала разрешить гражданам стран ЕС въезжать на свою территорию. Будут отменены ограничения для четырех европейских микрогосударств: Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Чешская Республика сократила число стран до восьми. МИД Чехии оставил в этой группе Сербию, Черногорию, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею, Таиланд и Новую Зеландию.

В случае с Сербией и Черногорией возможность двусторонних путешествий не ограничена. Остальные шесть государств применяют определенные ограничения на въезд из Чехии, однако Чешская Республика хочет облегчить ситуацию для своих граждан, чтобы им не нужно было предъявлять отрицательный тест на covid-19 или проходить карантин после возвращения из этих стран.

«Мы также хотим побудить эти государства начать относиться к нам симметрично, то есть разрешить поездки для наших граждан без каких-либо условий. Поездки иностранцев из этих стран в Чешскую Республику пока не будут разрешены, но мы готовы гибко реагировать на изменение ситуации», — заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Европейский союз закрыл свои внешние границы в марте, когда коронавирусная инфекция начала быстро распространяться в европейских странах. В то время также начался контроль на внутренних границах между государствами ЕС, который государства-члены постепенно отменили в июне за некоторыми исключениями. Европейская комиссия в свою очередь рекомендовала, чтобы с начала июля людей из стран, не входящих в ЕС, постепенно допускали в государства Евросоюза в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ЕС сейчас пытается возродить туризм, который сильно пострадал от весенних ограничений. Связанные с ним отрасли составляют около одной десятой валового внутреннего продукта ЕС, и некоторые страны призвали к тому, чтобы границы открывались быстрее для большего количества неевропейских туристов. Тем не менее многие государства призывают к осторожности, опасаясь второй волны болезни.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Евросоюз Европа Чехия иностранцы Туризм
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