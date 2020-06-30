В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок

Оломоуцкий зоопарк похвастался радостной новостью. В июне здесь родилась двойня золотистых львиных игрунок. Эти животные очень редкие — в мире сейчас живут только 3000 особей.

Детеныши золотистой львиной игрунки родились 9 июня 2020 года, но Оломоуцкий зоопарк не объявлял об этом до вчерашнего дня. «Сегодня мы знаем, что все в порядке, и хорошие новости могут распространяться по всему миру. Отец, а затем и другие члены семьи взяли на себя заботу о детенышах после рождения, к матери они приходят только на кормление»,— рассказала зоолог Йитка Вокуркова.

Родители игрунок — это самка из французского зоопарка La Palmyre и самец из чешского зоопарка Dvůr Králové. В Оломоуце разводят этих животных с 1997 года, в зоопарке появились на свет уже 15 детенышей маленьких обезьянок.

Золотистые львиные игрунки занесены в Красную книгу, их местом обитания являются тропические леса Бразилии. Весят игрунки около 600-700 грамм, а продолжительность их жизни составляет от 10 до 15 лет.

Источник: tyden.cz