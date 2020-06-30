На Карловом мосту установят праздничный стол длиной 515 метров

Сегодня, 30 июня, с 18 до 22 часов любой желающий сможет поужинать на Карловом мосту. Здесь установят праздничный стол длиной 515 метров, еду нужно принести с собой.

«Прийти может кто угодно, без платы за вход. Но условие состоит в том, что каждый что-то принесет. Кто-то испечет торт, пирожные или гуся. Другой гость — и в то же время хозяин — приготовит канапе», — говорит организатор акции предприниматель Ондржей Кобза. Акция символизирует прощание с периодом коронавирусного кризиса. Праздничный стол будет украшен белыми скатертями и вазами с цветами.

«Мероприятие состоится только один раз, потому что оно может быть организовано только благодаря этой совершенно исключительной ситуации, когда Карлов мост практически пуст. Мы никогда не сможем провести что-то подобное снова», — говорят организаторы.

Желающим необходимо зарегистрироваться для участия через сайт goout.cz. На нем необходимо найти название акции «Украшенный Карлов мост» (Prostřený Karlův most), на месте человек получит значок, который даст ему право сидеть за столом. Однако ограниченное количество мест будет доступно без предварительного бронирования.

Источник: seznamzpravy.cz