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Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе

Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе

Марина Коханкова 432 0
Иностранец будет получать электронную визу не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет воспользоваться ей для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не превысит 16 дней.
Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе

Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Сейчас въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и оформление виз, в том числе туристических и электронных, временно ограничены распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года. Процесс оформления виз в его привычном понимании будет незамедлительно восстановлен после снятия этих ограничений. Решение об этом будет приниматься с учетом развития эпидемической ситуации в России и за ее пределами, сообщил Иванов.

Реализуемый с 2017 года пилотный проект по внедрению электронных виз позволял до введения ограничительных мер гражданам 53 государств (и снова позволит после снятия ограничений) въезжать на территорию Дальневосточного федерального округа, с 1 июля 2019 года — в Калининградскую область, а с 1 октября 2019 года — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, оформляя визы в формате электронного документа.

Эти три отдельные электронные визы — каждая для одного из регионов России — продолжат существовать до конца текущего года, а с 1 января 2021 года будут заменены единой электронной визой, которая станет действительна для всей территории РФ.

Чтобы исполнить поручение президента, МИД был подготовлен проект федерального закона о единой электронной визе. 23 июня он был принят в первом чтении Государственной думой. Проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации законопроекта, будут внесены в правительство не позднее 18 июля.  

Сейчас в консульских учреждениях выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз ежегодно. В МИД ожидают, что с 2021 года большая часть таких заявителей предпочтут воспользоваться возможностью оформления электронной визы, не выходя из дома. За это предлагается взимать консульский сбор в размере, не превышающем $50. Детям в возрасте до шести лет е-виза будет оформляться бесплатно.

Сейчас министерство работает над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме близкого родственника — гражданина РФ. Это избавит от необходимости оформлять приглашения через территориальные органы МВД России.

Законопроект также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении РФ по ходатайству родственника-россиянина: это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки, дедушки граждан РФ.

Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений.

Источник: kommersant.ru

 

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визы Россия Чехия
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