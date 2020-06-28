Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде

Со среды, 1 июля, будет отменена обязанность носить средства защиты дыхательных путей во всех закрытых помещениях в Чехии и на открытом воздухе. Тем не менее в регионах, где количество заражений коронавирусом увеличивается, это ограничение останется.

Чехи начали носить медицинские маски в середине марта, когда правительство объявило о запрете выходить на улицу без средств защиты дыхательных путей. С тех пор меры смягчались несколько раз. Значительное ослабление наступило 25 мая, когда обязанность носить маски осталась только при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Ежедневное увеличение числа инфицированных (свыше 260 новых случаев в субботу) связано с отдельными очагами болезни. Например, в регионе Карвина сотрудников угольной шахты массово тестируют на наличие covid-19, и каждый десятый тестируемый имеет положительный результат. В некоторых населенных пунктах новых случаев заболевания не зарегистрировано в течение нескольких недель. Поэтому от массовых ограничений пора перейти к локальным, пояснил глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех.

«Ношение масок в помещении или в общественном транспорте можно оставить только в регионах с высоким показателем заболеваемости covid-19. Мы будем постоянно оценивать ситуацию в регионах, и, если число новых случаев где-то возрастет, мы примем необходимые меры на местах, чтобы ситуация в Чешской Республике оставалась под контролем», — сказал министр.

По словам главного эпидемиолога Ярмилы Ражовой, речь идет не просто о цифре, а о спектре факторов, которые будут учитываться региональными специалистами в соответствии с тенденциями развития заболевания. По ее мнению, сейчас обязательное ношение медицинских масок должно остаться в локальных очагах, таких как Прага, Карвина, Фридек-Мистек или Либерец. Именно в этих регионах ежедневно регистрируется до десятка новых случаев.

«Эпидемиологи в настоящее время анализируют ситуацию. Общественность будет своевременно проинформирована о регионах, в которых будут сохраняться ограничительные меры», — добавила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Клара Долакова.

Источник: seznamzpravy.cz