Полиция задержала мужчину, который бегал по крышам в пражском районе Малешице

«35-летний мужчина подозревается в хулиганстве, за что ему грозит до двух лет лишения свободы. Все другие обстоятельства действий этого человека расследуются», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиршиштова.
В прошлом году мужчина влез на железнодорожный столб в Дечине и находился там семь часов, из-за него поезда ходили с трехчасовым опозданием.
Во вторник, 23 июня, молодой человек забрался на крышу дома на улице Яндерова. Он угрожал, что спрыгнет вниз, если кто-то к нему приблизится. На место приехали пожарные и сотрудники полиции. Мужчина был агрессивен и пытался ударить полицейских ногами и руками. По словам свидетелей, он бегал по крышам домов между дымоходами, а также танцевал и пел. Возмутитель спокойствия спустился вниз через семь часов, спасатели отвезли его в больницу. Полиция не исключает, что он регулярно употребляет наркотики.
Источник: tydenikpolicie.cz