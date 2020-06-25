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Жара и грозы ожидают Чехию в конце недели

Жара и грозы ожидают Чехию в конце недели

Марина Коханкова 407 0
В конце недели температура воздуха в Чехии составит около 30 градусов выше нуля, однако ожидаются дожди и грозы, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Жара и грозы ожидают Чехию в конце недели

«В конце недели грозы вернутся в Чехию. Они могут быть исключительно сильными, то есть сопровождаться проливными дождями, когда выпадает около 50 мм осадков, и градом», — добавила Гонсова.

В пятницу синоптики прогнозируют облачность, временами дожди и грозы. Ночные температуры составят +12...+16 градусов Цельсия. Днем столбик термометра поднимется до +19...+23 градусов.

Самые высокие дневные температуры в субботу и воскресенье составят +26...+30 градусов Цельсия, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. После выходных облачность уменьшится, осадки прекратятся, а температура останется летней.

В понедельник ожидается переменная облачность, а днем ​​— дождь. Ночные температуры сохранятся на уровне +12...+16 градусов Цельсия, днем будет от 23 до 27 градусов тепла. Во вторник и среду будет ясно, ночью воздух прогреется до +13...+17 градусов Цельсия. Самые высокие дневные температуры составят от 24 до 28 градусов выше нуля.

Источник: novinky.cz

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