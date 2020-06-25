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Количество новых случаев заболевания covid-19 за день составило 127

Количество новых случаев заболевания covid-19 за день составило 127

Марина Коханкова 990 0
В среду, 24 июня, в Чехии было подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Показатель 100 и более инфицированных был в последний раз зафиксирован в конце прошлой недели.
Количество новых случаев заболевания covid-19 за день составило 127

На прошлой неделе, в четверг и пятницу, ежедневное число вновь подтвержденных случаев covid-19 составило 118 и 126 соответственно. За выходные рост сократился, вероятно, из-за меньшего количества выполненных тестов. Лаборатории обнаружили 63 новых случая 22 июня и 89 — 23 июня.

С начала эпидемии коронавирусом в Чешской Республике заразились 10 777 человек, из которых более 70% вылечились. У большинства заболевание протекает в легкой форме, сейчас в стране болеют 2 846 человек. 134 инфицированных госпитализированы, состояние десяти из них оценивается врачами как серьезное. Умерли 343 человека, четверо из них в среду, 24 июня. 

Наибольшее количество случаев заболевания отмечено в Праге (2458). В столице также самая высокая доля зарегистрированных случаев — на каждые 100 тысяч жителей мегаполиса приходится примерно 186 зараженных.

Похожая ситуация в Моравскосилезском крае, где с начала эпидемии было подтверждено 2168 случаев заболевания. Таким образом, на каждые 100 000 жителей приходится более 180 заболевших covid-19.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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