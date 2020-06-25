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В автосалоне в Праге загорелся электромобиль BMW

В автосалоне в Праге загорелся электромобиль BMW

Марина Коханкова 693 0
Несколько пожарных бригад вечером 24 июня ликвидировали пожар в автосалоне Честлице в Праге. В здании автосалона начал гореть электромобиль BMW, пожарным пришлось погрузить его в контейнер с водой.
В автосалоне в Праге загорелся электромобиль BMW

Возгорание обнаружили охранники здания автосалона на улице Липова в Честлице. Пожарным сначала пришлось охладить электромобиль, а затем вытолкнуть его на улицу. Транспортное средство с помощью подъемного крана погрузили в огромный контейнер, который затем наполнили водой.

Ущерб от пожара оценивается в 2 млн крон, сообщила пресс-секретарь пожарной службы Тереза ​​Флиегерова. Причина возгорания пока не установлена. Электромобиль BMW будет находиться в воде не менее 24 часов, добавила она.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Автомобили Прага пожарники
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