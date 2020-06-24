Почти 80% чехов планируют провести отпуск дома

Около 79% чехов собираются провести свой летний отпуск дома. Это следует из опроса, проведенного для CzechTourism компаниями Mind Bridge и Economic Impact. В среднем люди планируют потратить на отпуск около 6150 крон на человека и отдыхать девять дней.

Фото: ČTK

«Средние расходы на отпуск составляют чуть более 700 крон на человека в день, большинство этих денег тратится на проживание и питание в ресторанах», — рассказал Ян Гергет, директор агентства CzechTourism. Для предпринимателей в сфере туризма это означает потенциальные доходы на сумму около 76 млрд крон, добавил он.

Настроения населения значительно изменились по сравнению с апрелем. Люди меньше беспокоятся о последствиях эпидемии коронавируса и планируют летние каникулы. В апреле 69% говорили, что пока не знают, как проведут свой отпуск. Часть из них опасалась нехватки денег, некоторые боялись заразиться коронавирусом. В настоящее время только 7% респондентов планируют отказаться от отпуска.

Согласно опросу, самыми востребованными регионами являются Южная Чехия, Моравия и Либерецкий край. Наиболее привлекателен для чехов выезд на природу или в места, где мало людей и есть что посмотреть.

Опрос проводился с 3 по 11 июня, в нем приняли участие 1000 человек.

Источник: novinky.cz