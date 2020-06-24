Президент Словакии Зузана Чапутова находится на карантине

Президент Словакии Зузана Чапутова будет находиться на карантине в качестве превентивной меры до 26 июня. Один из сотрудников администрации президента контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус.

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Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подтвердил, что Зузана Чапутова в среду пройдет тест на covid-19.

«Президент отменила запланированную программу и до пятницы остается на карантине», — заявил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

Зузана Чапутова должна была встретиться в среду, 24 июня, с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом. В четверг и пятницу она планировала посетить Банскобыстрицкий регион. Президент Словакии живет в городе Пезинок, примерно в 20 километрах от Братиславы.

В Словакии зарегистрировано 1607 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли. Низкое количество заболевших обусловлено жесткими мерами, принятыми правительством страны, включая государственный карантин. Если гражданин Словакии возвращался домой в период, когда границы были закрыты, он должен был пройти обязательный 14-дневный карантин в одном из государственных учреждений.

Только через несколько недель государственный карантин был заменен домашним при условии использования специального мобильного приложения, которое ставили те, кто возвращался в Словакию из-за границы.

Источник: novinky.cz