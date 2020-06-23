В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

Около 30 горшков с растениями каннабиса, из которых после сушки можно получить марихуану, были обнаружены таможенниками во время осмотра магазина в поселке Маркватице (Дечинский район). Обстоятельства дела расследует полиция.

Идет ли речь о плановой проверке или вмешательстве на основе полученной информации, таможенники не уточнили. Также неясно, была ли установлена цена на кусты каннабиса и какая.

«Войдя в магазин, патруль обнаружил на прилавках восемь горшков с растениями каннабиса, из которых можно получить марихуану», — рассказал пресс-секретарь Таможенной службы Йиржи Неедлы. Затем сотрудники таможни выпустили служебную собаку, которая обнаружила еще 22 горшка с коноплей на веранде. Растения были высотой от 10 до 30 см.

33-летнему торговцу грозит до пяти лет тюрьмы за незаконное производство наркотиков.

Источник: novinky.cz