Почти 18% учеников не сдали дидактические тесты в рамках ЕГЭ

В этом году 17,7% учащихся средних школ в Чехии не справились с дидактическими тестами государственных выпускных экзаменов. Это на 3,6% больше, чем в прошлом году, сообщает Cermat.

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По словам представителей Центра по определению результатов в сфере образования Cermat, ухудшение результатов связано с эпидемией коронавируса и закрытием школ в период чрезвычайной ситуации, когда обучение в течение нескольких месяцев проводилось дистанционно. Тесты сдавали почти 74 тысячи выпускников средних школ. Две тысячи человек опротестовали результаты.

Обязательный единый государственный экзамен в Чехии включает в себя тесты по чешскому языку и по математике или иностранному языку на выбор. Примерно три четверти выпускников в этом году выбрали английский язык, остальные — математику.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz