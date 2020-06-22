Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование

Общественные телефонные в следующем году исчезнут с чешских улиц. Совет Чешского телекоммуникационного ведомства (ČTÚ) решил, что государство прекратит предоставлять оператору телефонной сети О2 субсидии на эксплуатацию таксофонов.

Ранее оператор O2 ежегодно получал от государства дотации в размере 35 млн крон (примерно 9000 крон за один автомат). Сейчас, согласно данным ČTÚ, в Чехии насчитывается 1150 телефонных будок.

«Мы не планируем продолжать эксплуатацию этих телефонных будок. В дополнение к уменьшению количества звонков, еще одной причиной являются высокие требования к обслуживанию и борьба с вандализмом. Таким образом, доходы от звонков не покрывают расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию таксофонов. Лучше мы будем вкладывать средства в развитие услуг, которые люди действительно будут использовать», — сказала пресс-секретарь O2 Люцие Юнгманнова. В конце 90-х годов в Чехии работало более 30 тысяч телефонных будок.С тех пор их количество сокращается из-за появления мобильных технологий.

Источник: e15.cz