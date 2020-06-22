Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце

На заводе Magna Exteriors работают 1800 сотрудников, предприятие является одним из крупнейших работодателей в Либереце. Из-за инфекции завод значительно ужесточил гигиену и меры безопасности. Сотрудникам при входе измеряют температуру.
Гигиенисты продолжают отслеживать контакты зараженных и членов их семей не только на заводе, но и среди проживающих в общежитии. Около 80 человек находятся на карантине. Либерецкая областная больница также запретила посещения не только во всех отделениях в Либереце, но и в больницах в Турнове и Фридланте.
С начала пандемии в Либерецком регионе было выявлено 238 случаев заражения коронавирусом, однако за последние три дня было зарегистрировано 32 новых случая.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz