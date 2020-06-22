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Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце

Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце

Марина Коханкова 305 0
В Либерецком крае растет число подтвержденных случаев заболевания covid-19. С 21 июня здесь зарегистрировано 15 инфицированных. Основным очагом распространения является промышленный завод Magna Exteriors в Либереце, где заболели 20 работников.
Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце

На заводе Magna Exteriors работают 1800 сотрудников, предприятие является одним из крупнейших работодателей в Либереце. Из-за инфекции завод значительно ужесточил гигиену и меры безопасности. Сотрудникам при входе измеряют температуру.

Гигиенисты продолжают отслеживать контакты зараженных и членов их семей не только на заводе, но и среди проживающих в общежитии. Около 80 человек находятся на карантине. Либерецкая областная больница также запретила посещения не только во всех отделениях в Либереце, но и в больницах в Турнове и Фридланте.

С начала пандемии в Либерецком регионе было выявлено 238 случаев заражения коронавирусом, однако за последние три дня было зарегистрировано 32 новых случая.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Либерецкий край
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