С 22 июня отменен ряд ограничений, связанных с эпидемией

С понедельника, 22 июня, отменены некоторые меры, введенные в связи с распространением коронавируса в Чехии. В частности, разрешено проведение мероприятий с участием до 1000 человек.

Бассейны, зоопарки, музеи, галереи, замки и другие подобные объекты могут работать в обычном режиме. Требование соблюдать дистанцию отменено, как и ограничение на количество посетителей указанных объектов — не более 1 на каждые 10 кв. метров.

Максимальное количество участников массовых культурных и других мероприятий увеличивается с 500 до 1000 человек. Разрешается проведение спортивных мероприятий и ярмарок с участием до 5000 человек при условии, что стадион или территория ярмарки будет разделена на секторы, в которых могут одновременно находиться до 1000 человек. Расстояние между секторами должно быть не менее четырех метров, а общее количество секторов не должно быть больше пяти.

С 22 июня Чешские железные дороги возобновили железнодорожное сообщение с Польшей. Например, поезда EuroCity будут отправляться из Праги в Краков и Варшаву.

Источник: novinky.cz