В Праге злоумышленник пытался поджечь Марианскую колонну

В воскресенье полиция задержала 42-летнего мужчину, который разжег огонь на постаменте Марианской колонны на Староместской площади. Полиция вовремя потушила огонь водой из бутылки, находившейся в служебном автомобиле.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя некоторое время после поджога мужчина был задержан. На видеозаписи видно, как поджигатель перелез через ограду, отделяющую колонну от остальной части Староместской площади, и развел огонь. Возможно, у злоумышленника был сообщник, который следил за его действиями и сразу же стал снимать происходящее на мобильный телефон. Точный размер ущерба пока не определен, но на колонне остались следы гари и сажи.

Как уже сообщал 420on.cz, копия оригинальной колонны, изготовленная скульптором Петром Ваней, была установлена ​​на Староместской площади в Праге в начале июня. Скульптор и его коллеги работали над проектом более двадцати лет. В течение нескольких лет городской совет Праги был против строительства реплики колонны, но в начале 2020 года изменил свое мнение и согласовал размещение памятника на площади.

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 году. Ее автором был Ян Йиржи Бендл, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Колонна была воздвигнута как символ благодарности Деве Марии за успешную оборону Праги от шведов. В 1918 году конструкцию снесли как символ габсбургской монархии.

Источник: seznamzpravy.cz