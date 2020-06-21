В Праге злоумышленник пытался поджечь Марианскую колонну

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя некоторое время после поджога мужчина был задержан. На видеозаписи видно, как поджигатель перелез через ограду, отделяющую колонну от остальной части Староместской площади, и развел огонь. Возможно, у злоумышленника был сообщник, который следил за его действиями и сразу же стал снимать происходящее на мобильный телефон. Точный размер ущерба пока не определен, но на колонне остались следы гари и сажи.
Как уже сообщал 420on.cz, копия оригинальной колонны, изготовленная скульптором Петром Ваней, была установлена на Староместской площади в Праге в начале июня. Скульптор и его коллеги работали над проектом более двадцати лет. В течение нескольких лет городской совет Праги был против строительства реплики колонны, но в начале 2020 года изменил свое мнение и согласовал размещение памятника на площади.
Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 году. Ее автором был Ян Йиржи Бендл, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Колонна была воздвигнута как символ благодарности Деве Марии за успешную оборону Праги от шведов. В 1918 году конструкцию снесли как символ габсбургской монархии.
Источник: seznamzpravy.cz