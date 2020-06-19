Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.68
USD
23.79
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
10d 17 °C
МИД РФ: говорить об открытии границ пока преждевременно

МИД РФ: говорить об открытии границ пока преждевременно

Марина Коханкова 329 0
Называть конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях пока рано, говорится в распространенном 18 июня сообщении МИД РФ.
МИД РФ: говорить об открытии границ пока преждевременно

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано, — указали в министерстве. — На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом».

В МИД России сообщили, что с понимаем относятся к желанию зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу туристической индустрии в нормальное русло. «Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж, — подчеркнул в МИД. — В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции».

Решение об открытии внешних границ с Евросоюзом может быть принято только после того, как европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. Пока же даже Италия, которая продолжает курс на поэтапное снятие эпидемических ограничений, остается закрытой для российских туристов в соответствии с решением о сохранении закрытым внешнего периметра Евросоюза.

Кроме того, российские граждане, прибывающие в ЕС, должны быть готовы к 14-дневной изоляции в специально оборудованных учреждениях. Такие меры, в частности, введены в Великобритании и Ирландии.

Источник: ТАСС

 

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия коронавирус Туризм туристы
Читайте
по теме 
Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ
15.06.2020 20:00 Жизнь
Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ
1083 0
Россия высылает двух чешских дипломатов
15.06.2020 19:43 Политика
Россия высылает двух чешских дипломатов
1664 0
С Днем России!
12.06.2020 08:00 Общество
С Днем России!
1487 0
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
05.06.2020 14:53 Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
5201 1
Последние новости:
19
июня
В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом
19.06.2020 11:18 Общество
В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом
1 0
18
июня
В Чехии заработала первая коммерческая сеть 5G
18.06.2020 18:39 Экономика
В Чехии заработала первая коммерческая сеть 5G
1210 0
Чиновники преодолели 28 тысяч километров в рамках акции «На работу на велосипеде»
18.06.2020 14:45 Общество
Чиновники преодолели 28 тысяч километров в рамках акции «На работу на велосипеде»
516 0
Обязательного экзамена по математике для выпускников средних школ в 2021 году не будет
18.06.2020 12:33 Общество
Обязательного экзамена по математике для выпускников средних школ в 2021 году не будет
334 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 2,3%
18.06.2020 11:20 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 2,3%
602 0
Единый налог для самозанятых составит 5740 крон в месяц
18.06.2020 10:02 Экономика
Единый налог для самозанятых составит 5740 крон в месяц
3642 0
17
июня
Войтех: жители большинства регионов смогут снять медицинские маски в конце июня
17.06.2020 17:01 Общество
Войтех: жители большинства регионов смогут снять медицинские маски в конце июня
1729 0
Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах
17.06.2020 16:05 Экономика
Через 15 лет PPF хочет начать строительство нового района в Летнянах
1461 0
Овощи и фрукты в мае сильно подорожали
17.06.2020 14:01 Экономика
Овощи и фрукты в мае сильно подорожали
1028 0
Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет
17.06.2020 12:20 Экономика
Для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров жителю Праги надо работать 14 лет
2604 0


Мобильная версия