Чиновники преодолели 28 тысяч километров в рамках акции «На работу на велосипеде»

В мае в рамках акции «На работу на велосипеде», организованной ассоциацией Auto*Mat, сотрудники администрации Праги ездили в офис на велосипедах или ходили пешком, преодолев в сумме свыше 28 тысяч километров.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса, когда многие чиновники работали дома, засчитывалась не только дорога на работу, но и пешие прогулки в парке или в магазин.

«Я хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия за проделанную ими работу по популяризации велоспорта. Для нас очень важно использовать велосипеды и ходить пешком, особенно сейчас, когда люди меньше пользуются услугами общественного транспорта. В этом году количество велосипедистов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я надеюсь, что цифры продолжат расти, в том числе благодаря инвестициям Праги в велосипедную инфраструктуру», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

В этом году администрация чешской столицы инвестировала в создание пешеходной и велосипедной инфраструктуры 170 млн крон, в прошлом — 121 млн, тогда как в 2017 году этот показатель составил только 17 млн крон.

Участвуя в акции «На работу на велосипеде», мэрия Праги стремится мотивировать своих сотрудников выбирать такие способы передвижения, как ходьба, бег, езда на велосипеде или самокате, что способствует улучшению качества воздуха в городе и здоровья его жителей.

Источник: praha.eu