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Обязательного экзамена по математике для выпускников средних школ в 2021 году не будет

Обязательного экзамена по математике для выпускников средних школ в 2021 году не будет

Марина Коханкова 65 0
Президент Чехии Милош Земан подписал закон, отменяющий обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ, который планировалось ввести в 2021 году. Таким образом, ученики смогут продолжить выбирать между математикой и иностранным языком.
Фото: Economia
Обязательного экзамена по математике для выпускников средних школ в 2021 году не будет

Это подтвердил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. Поправка также означает, что государственная часть выпускных экзаменов будет ограничена дидактическими тестами. Устные и письменные выпускные экзамены по чешскому и иностранному языку будут возвращены в школы.

Министр образования Роберт Плага настаивал на отмене обязательного выпускного экзамена по математике, подчеркивая, что сначала необходимо изменить преподавание этого предмета. Около пятой части выпускников школ выбрали весной прошлого года математику, но 15,5% из них не сдали экзамен. 

Поправка также предусматривает, что Cermat должен будет после экзаменов опубликовать экзаменационные задания, а также их правильные решения. Кроме того, благодаря новой поправке школы получили право запрещать учащимся пользоваться мобильными телефонами или другими электронными устройствами.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
школы экзамены Чехия Министерство образования законы
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