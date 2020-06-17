У 10% чехов были симптомы covid-19

В ходе опроса 10% чехов заявили, что испытывали симптомы, связанные с заражением covid-19. В то же время 83% ответили, что не знают никого, у кого была подтверждена коронавирусная инфекция, следует из опроса, проведенного CVVM и Median.

«Доля респондентов, которые, основываясь на своих симптомах, подозревали, что у них может быть covid-19, была одинаковой у мужчин и женщин, а также у людей с различным уровнем образования», — говорится в опросе.

9% людей лично знают по крайней мере одного человека, у кого был подтвержден коронавирус, а у 7% таких знакомых больше.

Большинство опрошенных (85%) в мае интересовала ситуация, связанная с распространением коронавируса. Люди обычно обращали внимание на обязательное ношение медицинских масок в общественных местах (94%), более строгие меры гигиены (91%). Большинство (72%) ограничили поездки на общественном транспорте, а семь из десяти чехов также сократили контакты с другими людьми.

Две трети респондентов ограничили покупки в магазине, а 65% людей укрепляли иммунитет.

По данным опроса, около 40% чехов занимались пошивом средств защиты дыхательных путей, еще 9% изготавливали дома дезинфицирующие средства.

Опрос проходил с 7 по 23 мая, и в нем приняли участие 1043 респондента.

Источник: novinky.cz