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Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19

Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19

Марина Коханкова 744 0
Заместитель мэра Праги по безопасности Петр Глубучек заразился covid-19. Позитивный тест на коронавирус был сделан вечером 16 июня. Мэр чешской столицы Зденек Гржиб заявил, что все члены городского совета отправлены на двухнедельный карантин. При этом последнее очное заседание совета в полном составе состоялось 15 июня.
Руководство Праги отправлено на карантин: один из заместителей мэра заразился covid-19

«В понедельник вечером у меня поднялась температура до 37,8 °C и, как ответственный заместитель мэра, я во вторник не пошел на работу и прошел тестирование. Вечером я узнал о положительном результате», — сообщил Глубучек в социальных сетях.

В понедельник члены городского совета и приглашенные представители (всего около 40 человек) до семи часов вечера принимали участие в совещании, которое проходило в закрытом помещении. Поэтому есть высокая вероятность, что другие люди заразились коронавирусом. Дальнейший порядок действий определит региональная станция гигиены.

«Мы ждем заявления эпидемиологов, но и так ясно, что они отправят нас на карантин», — сказал один из участников заседания городского совета. Позднее информацию о карантине подтвердил мэр Праги, добавив, что он предлагал провести заседание в удаленном режиме, как это было в период чрезвычайного положения, однако партнеры по коалиции не согласились с этим.

Помимо членов городского совета, на собрании также присутствовали их помощники, представители оппозиции, председатели профильных комитетов, профсоюзные директора и административные сотрудники мэрии.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Прага Чехия
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