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Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня

Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня

Марина Коханкова 55 0
Все учащиеся чешских школ смогут в конце учебного года получить табели успеваемости, однако они должны будут принести с собой письменное подтверждение, что они здоровы и у них нет симптомов вирусного заболевания.
Фото: ČTK
Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил министр образования Чехии Роберт Плага.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы хотим разрешить школам проводить мероприятия, связанные с окончанием учебного года, то есть вручить ученикам табель успеваемости или фотографироваться как в обычном учебном году», — сказал министр.

В период с 22 июня по 30 июня 2020 года начальные, средние, художественные школы и иные учебные заведения в Чехии смогут проводить мероприятия, не связанные с обучением. В них смогут участвовать все ученики без ограничений или необходимости собираться в группы.

В то же время правила для учеников, которые сейчас посещают школы в целях обучения, не изменились.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия школы коронавирус Министерство образования
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