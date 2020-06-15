Количество случаев заражения коронавирусом в Чехии превысило 10 тысяч

В воскресенье было инфицировано еще 33 человека, с начала марта заболевание covid-19 было выявлено у 10 024 человек. Около 72%, или 7226, человек вылечились, 329 умерли от этой болезни.

Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в начале марта, первая смерть от болезни — 22 марта. На рубеже марта и апреля ежедневный прирост новых случаев в отдельные дни превышал 300. Ограничительные меры, введенные правительством, впоследствии замедлили этот рост.

По данным эпидемиологов, covid-19 в настоящее время имеет только локальные очаги в Чешской Республике, например в Моравско-Силезском регионе и в Праге. В большинстве регионов новые случаи не появляются в большем количестве. По оценкам Института информации и статистики здравоохранения (IHIS), к концу июня в Чехии может быть зафиксировано от 11 000 до 11 400 случаев заражения covid-19.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса зависит от количества тестов. Их обычно меньше в выходные, чем в будние дни. В общей сложности в стране было проведено 496,4 тысячи тестов на наличие covid-19, включая повторные.

2469 человек в настоящее время страдают от этой болезни, ее течение в основном легкое. В больницах остаются 117 пациентов, 11 из них в тяжелом состоянии. Последний летальный исход был зарегистрирован в пятницу, 12 июня.

Наибольшее количество смертей — почти 100 — отмечено в Праге. Болезнь также наиболее распространена в столице. На сегодняшний день было выявлено 2211 случаев заболевания covid-19, при этом на 100 тысяч жителей приходится более 178 инфицированных. В Моравско-Силезском регионе в настоящее время количество случаев заболевания составляет 1841, главным образом из-за вспышки в шахте Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD, где тесты подтвердили 490 случаев заболевания среди сотрудников компании и членов их семей.

Источник: seznamzpravy.cz