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Три женщины пострадали от рук злоумышленника в Праге

Три женщины пострадали от рук злоумышленника в Праге

Марина Коханкова 1358 0
За один вечер неизвестный мужчина напал на трех молодых женщин в Праге, угрожая им ножом. Полиция пока не знает, какие мотивы были у преступника, грабеж или сексуальное насилие, и просит общественность оказать помощь в поиске мужчины.
Три женщины пострадали от рук злоумышленника в Праге

Первое нападение произошло 7 июня около десяти часов вечера в Летнянах. С ножом в руке мужчина набросился на девушку, пытаясь ее схватить, но она вырвалась и спустилась в метро, чтобы присоединиться к группе людей. Нападение было частично зафиксировано камерой, но пострадавшая не обратилась в полицию. Второй случай произошел в этот же день спустя примерно два часа у метро «Опатов», около общежития Бланице.

«Злоумышленник схватил женщину за шею, сбил ее с ног и начал душить одной рукой. В другой руке он держал нож, который приставил ей к шее. Жертва начала защищаться и пыталась вырвать нож из его рук», — рассказала пресс-секретарь полиции Гана Кржижова. Проезжавший рядом автомобиль спугнул преступника, женщине удалось вырваться и спрятаться в общежитиии, откуда она вызвала полицию. Однако через час преступник напал еще на одну жертву на улице Яна Ружички.

Обнародована запись с камеры уличного наблюдения, которая зафиксировала подозреваемого. Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по номеру 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность Прага
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