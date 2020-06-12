Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось

В период карантина в Чехии снизилось количество регистрируемых браков, однако в целом в последние несколько лет сохраняется тенденция роста количества бракосочетаний.

В марте этого года чешские загсы зарегистрировали всего 600 браков, сообщает Чешское статистическое управление. Это самый низкий показатель за всю историю страны: молодожены откладывали официальную церемонию из-за эпидемии коронавируса и введения чрезвычайного положения. Всего за первый квартал 2020 года было заключено 3500 браков, что почти на 600 меньше, чем годом ранее.

Однако, несмотря на заявления некоторых политиков о том, что модель традиционного брака становится все менее популярной, интерес к свадьбам в последние семь лет растет.

Если в 2013 году было заключено 43 тысячи браков, то в прошлом году — почти 55 тысяч. Люди стали реже разводиться. В прошлом году было на 3000 разводов меньше, чем в 2013 году.

Помимо данных о свадьбах, 12 июня Чешское статистическое управление опубликовало текущие данные о численности населении. В первом квартале в Чехии проживало 10,694 млн человек, что на 425 больше, чем годом ранее.

Источник: seznamzpravy.cz