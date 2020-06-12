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В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста

В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста

Марина Коханкова 204 0
В Праге между Императорском островом и Троей устанавливают новый пешеходный мост. На этой неделе строители начали сборку средней части моста. Официальное открытие объекта запланировано на осень.
В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста

Основу будущего моста доставляли по Влтаве. Затем конструкции весом 90 тонн были подняты на готовых опорах двумя 45-тонными кранами, по одному с каждого берега.

«Было проблематично получить некоторые детали из Ломбардии в период эпидемии коронавируса, но нам это удалось», — рассказал представитель городской мэрии Петр Ганковец.

«Все идет по графику. В начале августа мы могли бы полностью закончить возведение основной части моста, затем последуют завершающие работы», — сообщил заместитель мэра Адам Шейнгерр. По его словам, пешеходный мост стоимостью около 130 млн крон будет введен в эксплуатацию в конце осени.

Как уже сообщал 420on.cz, в результате падения пешеходного моста в Трое в декабре 2017 года пострадали четыре человека, двое были серьезно ранены. После этого начались тщательные проверки мостов по всей Чешской Республике. Многие из них оказались в плохом состоянии. Несколько конструкций были закрыты или даже снесены, часть отремонтирована. После падения пешеходного моста добраться с Императорского острова в Трою можно было только на пароме. Новый мост будет предназначен для пешеходов и велосипедистов. 

Источник: novinky.cz

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Темы
мост Прага строительство
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