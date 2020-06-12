С Днем России!

12 июня отмечается государственный праздник Российской Федерации – День России. Поздравляем читателей, которые отмечают этот праздник или просто имеют отношение к России!

В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день стал нерабочим (тогда состоялись выборы, на которых Борис Ельцин был выбран президентом РСФСР), а годом позже – праздничным. Изначально он назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а свое нынешнее название получил в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса РФ.

Кстати, многие россияне ошибочно считают 12 июня Днем независимости России, хотя с годами его официальное название все больше укореняется. С праздником!