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Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год

Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год

Марина Коханкова 100 0
Транспортное предприятие Праги (DPP) намерено реконструировать станцию ​​Jiřího z Poděbrad на линии метро A. В дополнение к замене старых эскалаторов будут построены лифты, чтобы сделать станцию ​​безбарьерной.
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год

Из-за замены эскалаторов станцию закроют на десять месяцев, поезда будут проезжать через нее без остановки. Ориентировочная стоимость ремонта составляет 1,3 млрд крон, сообщил в четверг пресс-секретарь DPP Даниэль Шабик.

Давно запланированная реконструкция может начаться в ноябре. Подрядчика выберут по итогам тендера. Работы продлятся два года, но станция будет полностью закрыта только в период замены эскалаторов.

«Это одна из крупнейших модернизаций последних нескольких лет с точки зрения продолжительности работ и объема инвестиций. Изначально мы хотели разделить ее на отдельные этапы, но это бы продлило срок строительных работ на несколько лет и причинило жителям Праги дополнительные неудобства», — сказал Петр Витовски, генеральный директор DPP.

DPP пока не объявило, когда именно станция будет закрыта. Альтернативой метрополитену в этом районе станут трамваи, которые будут ходить по улицам Виноградска и Корунни.

Источник: novinky.cz

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Темы
метро Прага Чехия реконструкция Транспортное предприятие Праги транспорт
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