Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза

13 июня Польша откроет свои границы с соседними странами, которые являются членами Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Фото: ČTK

Страна закрыла свои границы в марте в рамках профилактических мер против распространения коронавируса.

Польша давно поддерживает особый режим и никого не пускает в страну. 5 июня министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что пока неясно, когда Польша отменит ограничения.

«Мы приняли решение, которое касается пересечения границ. С 13 июня мы решили открыть границы для стран — членов Европейского союза», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, в других странах, особенно в Латинской и Северной Америке, ситуация с коронавирусом остается сложной. «Именно поэтому мы ограничимся странами ЕС», — добавил он.

Моравецкий также сказал, что ограничительные меры в международном воздушном транспорте будут отменены с 16 июня.

В Польше, по данным Министерства здравоохранения, было зарегистрировано 27 668 случаев заражения SARS-CoV-2. Более 13 тысяч заболевших выздоровели, умер 1 191 человек.

Источник: novinky.cz