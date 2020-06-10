Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги

Предприниматель отправил в налоговую инспекцию более полумиллиона крон, указав неверный номер счета. Деньги ему не вернули, тогда мужчина обратился к омбудсмену. Суд поддержал позицию бизнесмена.

Омбудсмен рассмотрел дело предпринимателя, чей бухгалтер ввел неверный номер счета при уплате НДС. В результате сумма, превышающая 500 тысяч крон, была зачислена на счет другой компании.

«Заявитель узнал об ошибке только спустя несколько месяцев, когда ему понадобилась справка об отсутствии задолженности из налоговой инспекции и он узнал, что не заплатил налог. Он сразу же попросил перевести ошибочный платеж на свой счет», — рассказала пресс-секретарь омбудсмена Ива Граздилкова.

Однако налоговая инспекция отказалась это сделать, поскольку на банковском счете, на который был отправлен ошибочный платеж, переплата не обнаружилась. Налоговики зачислили эту сумму в качестве погашения задолженности другой компании.

Таким образом, предприниматель был вынужден снова заплатить налог, потому что из-за неправильного платежа у него возникла задолженность, и налоговая инспекция с привлечением судебных приставов требовала ее погасить. Бизнесмен решил отстаивать свои интересы в суде.

«Омбудсмен пришел к выводу, что налоговая инспекция допустила ошибку, отказавшись вернуть заявителю неверно переведенные деньги. В соответствии с Налоговым кодексом, предприниматель имеет право на возмещение, если докажет, что осуществил платеж с явной ошибкой и если у него одновременно нет налоговой задолженности», — сказала пресс-секретарь.

Две судебные инстанции поддержали позицию омбудсмена. Впоследствии налоговая инспекция вернула платеж заявителю.

Источник: novinky.cz