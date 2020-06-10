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Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги

Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги

Марина Коханкова 3072 0
Предприниматель отправил в налоговую инспекцию более полумиллиона крон, указав неверный номер счета. Деньги ему не вернули, тогда мужчина обратился к омбудсмену. Суд поддержал позицию бизнесмена.
Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги

Омбудсмен рассмотрел дело предпринимателя, чей бухгалтер ввел неверный номер счета при уплате НДС. В результате сумма, превышающая 500 тысяч крон, была зачислена на счет другой компании.

«Заявитель узнал об ошибке только спустя несколько месяцев, когда ему понадобилась справка об отсутствии задолженности из налоговой инспекции и он узнал, что не заплатил налог. Он сразу же попросил перевести ошибочный платеж на свой счет», — рассказала пресс-секретарь омбудсмена Ива Граздилкова.

Однако налоговая инспекция отказалась это сделать, поскольку на банковском счете, на который был отправлен ошибочный платеж, переплата не обнаружилась. Налоговики зачислили эту сумму в качестве погашения задолженности другой компании.

Таким образом, предприниматель был вынужден снова заплатить налог, потому что из-за неправильного платежа у него возникла задолженность, и налоговая инспекция с привлечением судебных приставов требовала ее погасить. Бизнесмен решил отстаивать свои интересы в суде.

«Омбудсмен пришел к выводу, что налоговая инспекция допустила ошибку, отказавшись вернуть заявителю неверно переведенные деньги. В соответствии с Налоговым кодексом, предприниматель имеет право на возмещение, если докажет, что осуществил платеж с явной ошибкой и если у него одновременно нет налоговой задолженности», — сказала пресс-секретарь.

Две судебные инстанции поддержали позицию омбудсмена. Впоследствии налоговая инспекция вернула платеж заявителю.

Источник: novinky.cz

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Темы
деньги Чехия налоги
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