Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории

Министерство регионального развития Чехии представило антикризисный план действий по восстановлению туризма, его частью станет проект «Отдых в Чехии». Правительство намерено частично компенсировать чехам пребывание в санаториях и на курортах, если они проведут там более шести ночей.

Пока неясно, как это будет работать на практике: придется ли людям подавать заявку на выплату компенсаций или курорты предоставят клиентам скидки.

«В сотрудничестве с партнерами мы следим за посещаемостью и параллельно рассматриваем возможные настройки этого инструмента», — заявили в Министерстве регионального развития.

Антикризисный план предусматривает выдачу ваучеров на пребывание в чешских отелях и пансионатах, однако в первую очередь государство будет оплачивать лечение в санаториях, спа-центрах и на курортах, где ранее было большое количество иностранных гостей. Размер компенсаций составит до 40% от стоимости проживания в санатории, а максимальный размер скидки не превысит 4000 крон. Еще одним условием является пребывание на курорте не менее шести дней.

«Каждый сможет получить ваучер, если захочет посетить чешский курорт», — сказала министр регионального развития Клара Досталова. Министерство также хочет продолжить переговоры с медицинскими страховыми компаниями, которые в определенных обстоятельствах оплачивают спа-услуги своим клиентам.

Планируется, что проект будет действовать до конца года. Министерство предоставит все его детали в конце июня. Расходы бюджета в этом направлении оцениваются в сумму от 800 млн до 1 млрд крон.

Источник: idnes.cz