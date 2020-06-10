Главный эпидемиолог Чехии: маски можно будет снять в июле

Эпидемиолог и главный гигиенист Чехии Ярмила Ражова считает, что люди смогут полностью снять медицинские маски в начале июля. Однако ношение средств защиты дыхательных путей в общественном транспорте останется обязательным до последней волны снятия ограничений. По ее словам, распространение коронавируса в стране находится под контролем, вирус ослабевает.

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Об этом Ярмила Ражова заявила в интервью изданию Právo.

«Хотя распространенность вируса низкая и ограничивается отдельными вспышками в некоторых регионах, меры должны быть разумными и соблюдаться по всей стране. Риск все еще не нулевой. Кроме того, нужно принимать во внимание риск свободного передвижения через границы, даже если в этих странах риск заражения такой же», — сказала она.

По данным эпидемиологов, в последние дни ситуация улучшилась в Праге, где фиксируются 4-5 случаев ежедневно, в основном в общежитиях, домах престарелых или на стройках. При этом вирус вновь появился в областях Чески-Крумлов, Ческе-Будеевице, городах Писек или Кутна-Гора.

Общее количество госпитализированных пациентов с covid-19 в Чехии сейчас составляет 117 человек, однако трудно предсказать, как будет развиваться ситуация.

«Я не могу присоединиться к заявлениям доктора Пековой или профессора Душека о том, что вторая волна не придет. Все мы желаем, чтобы болезнь исчезла и никогда не вернулась. Однако, какими бы ни были наши пожелания, мы должны быть готовы к тому, что вторая волна может произойти, должны извлечь пользу из решений и опыта, которые мы получили за эти четыре месяца», — сказала Ярмила Ражова.

Ранее вирусолог Соня Пекова, заведующая лабораторией Tilia и один из ведущих чешских экспертов по борьбе с новым типом коронавируса, заявила, что второй волны эпидемии не будет. К концу году covid-19 исчезнет со всей планеты, сказала она.

Источник: novinky.cz