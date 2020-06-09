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Метеорологи предупредили о сильных грозах и возможном наводнении

Метеорологи предупредили о сильных грозах и возможном наводнении

Марина Коханкова 563 0
Во вторник Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) выдал предупреждение о сильных грозах, ливнях и последующих наводнениях. Предупреждение действует с вечера вторника до полуночи четверга.
Метеорологи предупредили о сильных грозах и возможном наводнении

Сильный дождь, когда за день может выпасть более 70 мм осадков, ожидается вечером во вторник в некоторых районах Среднечешского, Южночешского и Плзеньского краев Чехии. Не исключено, что в результате сильного ветра будут повалены деревья, а реки выйдут из берегов.

Метеорологи также предупреждают о сильных грозах в Оломоуцком, Злинском и Моравскослезском краях. Здесь может выпасть до 30 мм осадков. Предупреждение действует с 12 часов до полуночи 10 июня.

Локальные наводнения могут наблюдаться в среду и четверг в отдельных регионах Южной Чехии, Южной Моравии и Высочины, а также в Злинском и Моравско-Силезском краях. 

Как уже сообщал 420on.cz, грозы обрушились на Оломоуцкий край вечером 7 июня. В некоторых местах выпало до 70 мм осадков. Во время локального наводнения в Уничовском и Шумперском районах Чехии один человек погиб, еще один пропал без вести. Десятки жителей были спасены пожарными. Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был разрушен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газовые и электрические линии.

Источник: novinky.cz

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