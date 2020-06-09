Пражские трамваи подключат к навигационным системам Galileo, GPS, Glonass и BeiDou

Транспортное предприятие Праги (DPP) оснастит все пражские трамваи оборудованием, которое позволяет отслеживать, где находится трамвай с точностью до 3,5 метра.

В связи с этим DPP объявило тендер на поставку навигационных приборов для всех трамваев, которые позволят принимать сигналы от европейской навигационной системы Galileo, а также GPS, Glonass и BeiDou. Ориентировочная стоимость контракта оценивается в 20 млн крон, а победителя планируют выбрать в августе.

В общей сложности в трамваях будет установлено 838 передатчиков. «В результате DPP станет одним из первых перевозчиков в Европе, у которого весь парк трамваев будет оборудован приемниками навигационного сигнала Galileo», — говорится в сообщении DPP.

Данные навигационных систем будут доступны и пассажирам: благодаря новому оборудованию жители Праги и туристы смогут узнать, где в данный момент находится трамвай и когда он приедет на остановку. По словам заместителя мэра по транспорту Адама Шейнхерра, это следующий шаг к тому, чтобы сделать общественный транспорт более комфортным для людей.

Источник: zdopravy.cz