Чехия сняла ограничения на поездки в Германию, Австрию и Венгрию

В пятницу, 5 июня, правительство Чехии на внеочередном заседании решило снять ограничения на поездки в Германию, Австрию и Венгрию. С 4 июня чехи могут путешествовать в Словакию без необходимости предъявлять негативный тест на коронавирус после возвращения в Чехию.

«Правительство только что решило, что сегодня в 12 часов мы открываем границы с Австрией, Германией и Венгрией. При выезде в эти страны и возвращении в Чехию мы не будем требовать от наших граждан наличие отрицательного теста или карантин. В четверг мы также сняли ограничения на поездки в Словакию», — сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Переговоры с Германией все еще продолжаются, отметил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Начиная с 12:00 5 июня, чехи вернуться из Германии без обязательного негативного теста на covid-19, однако с немецкой стороны сохраняются действующие требования, добавил Петржичек. Он подчеркнул, что при поездке за границу необходимо знать требования, установленные для пересечения границ в каждой конкретной стране. Из соседних стран Польша по-прежнему поддерживает особый режим.

Первоначально режим на границе должны были смягчить в рамках так называемой системы «Светофор» с 15 июня. После того, как Австрия сняла свои ограничения с полуночи в четверг, чешское правительство решило отреагировать.

«Чтобы не получилось так, что у Австрии нет контроля на границах, а у нас есть, мы хотим завтра отменить внутренний пограничный контроль», — заявил ранее источник в правительстве.

До сих пор чешские граждане могли посещать Словакию, Австрию и Венгрию без обязательства представить отрицательный тест на коронавирус, но они должны были вернуться в течение 48 часов. В случае длительного пребывания или поездок в другие страны, необходимо было представить отрицательный тест на коронавирус или ввести двухнедельный карантин.

Система «Светофор» регламентирует, куда и на каких условиях смогут путешествовать жители Чехии в пределах Европы. Согласно этой системе, страны поделены на три категории и для наглядности раскрашены на карте в разные цвета: зеленый, желтый (или оранжевый) и красный.

Источник: novinky.cz