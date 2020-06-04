У чешского заводчика украли редких попугаев за сотни тысяч крон

Заводчик из города Чунин (Оломоуцкий край) сообщил в полицию о краже из клетки-вольера десяти александрийских ожереловых попугаев. Ущерб оценивается в сотни тысяч крон.

В понедельник заводчик пришел утром кормить птиц и увидел, что клетка пустая. «Вор пробрался на огороженный участок и оттуда во двор, где находился вольер. Он снял навесной замок и украл десять птиц, среди которых был редкий попугай-альбинос», — сообщила пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

Александрийские попугаи — это самый крупный вид среди ожереловых. Длина попугая с хвостом составляет примерно 58 сантиметров, а длина крыла — около 20 см. Птица весит около 4 кг.

«Владельцу птиц был нанесен ущерб, который пока точно не определен, но можно уже сейчас сказать, что это сотни тысяч крон», — добавила пресс-секретарь полиции.

Стражи порядка обратились за помощью к жителям Чехии. Если у кого-то есть информация о подозрительной продаже этих редких попугаев или их появлении в дикой природе, нужно позвонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz