В конце недели в Чехию придут дожди и грозы

В четверг в республике будет переменная облачность, в течение дня ожидаются осадки. Столбик термометра покажет 20-24 градуса выше нуля.
«В пятницу будет облачно, пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Утром температура опустится до 10-14 градусов Цельсия, днем потеплеет до 15-19 градусов, — сказала Гонсова.
В субботу будет переменная облачность, пройдут сильные дожди и грозы. Утром температура не превысит 7-11 градусов тепла, днем будет 13-17 градусов выше нуля. Облачная погода с дождями, ливнями и грозами сохранится и воскресенье. Днем, несмотря на осадки, воздух прогреется до 20-22 градусов Цельсия.
Дождливую погоду синоптики прогнозируют и в начале недели, температура воздуха в понедельник утром составит 8-12 градусов тепла, днем — от 17 до 21 градусов Цельсия. Во вторник и среду потеплеет до 20-24 градусов выше нуля, будет облачно, возможны осадки.
Источник: novinky.cz