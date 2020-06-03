Вирусолог Соня Пекова: второй волны не будет, через полгода вирус исчезнет

Вирусолог Соня Пекова, заведующая лабораторией Tilia и один из ведущих чешских экспертов по борьбе с новым типом коронавируса, считает, что второй волны эпидемии не будет. К концу году Covid-19 исчезнет со всей планеты, заявила она.

«Я не думаю, что будет вторая волна. У нас мы вирус вычистили. Я призываю только остерегаться локальных очагов болезни, особенно при возвращении из стран, где плохая эпидемиологическая ситуация. Более того, в нашей стране мы даже не можем говорить о первой волне распространения коронавируса. Волна — это то, что сметает все население. Ничего подобного не произошло в Чехии в эпидемиологическом смысле», — сказала вирусолог.

Она также сообщила, что в лаборатории Tilia за месяц не было ни одного положительного теста на коронавирус. В общей сложности учреждение исследовало более пяти тысяч образцов.

По словам Сони Пековой, Covid-19 полностью исчезнет к Рождеству, вирус не ведет себя как сезонное респираторное заболевание. Об этом свидетельствует ряд исследований, публикаций в том числе в журналах Nature, Bundeswehr, добавила она.

Источник: novinky.cz