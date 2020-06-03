Полиция задержала двоих граждан Украины по подозрению в кражах со взломом

В последние месяцы полиция Среднечешского края расследовала сотни случаев взлома и краж в коттеджах, расположенных недалеко от Праги. Предполагалось, что это дело рук организованной преступной группы, однако эта информация не подтвердилась.

По подозрению в этих преступлениях задержаны два гражданина Украины, еще один находится в следственном изоляторе. Есть доказательства совершения ими краж в 11 домах, однако полиция полагает, что преступлений было больше. По данным криминалистов, иностранцы совершали взломы и кражи в Среднечешском крае, а именно в Ржичанах, а также в Пардубицком крае и на Высочине.

«Задержанные находились в Чехии легально уже несколько лет, работая на законных основаниях, главным образом в строительной отрасли», — сообщил представитель полиции. Задержали преступников в Праге.

По мнению экспертов, подавляющее большинство краж со взломом происходит по одинаковой схеме. Преступники попадают в дома через двери со сломанным замком, французские или классические окна. «Они обычно берут драгоценности, деньги, электронику или парфюмерию», — добавил заместитель директора полиции Среднечешского края Ян Крейчи. Иностранцам грозит от 2 до 8 лет тюрьмы.

В период с января по апрель в указанном регионе было совершено 1088 краж со взломом, что на 196 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество краж стало резко увеличиваться с сентября 2019 года, особенно в южных районах Праги. Сначала полиция предполагала, что организованная банда может быть ответственна за более чем 120 преступлений с общим размером ущерба около 28 млн крон. Позже было заявлено, что с расследованием связана примерно половина этих случаев.

Источник: novinky.cz

