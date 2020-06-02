Визовые центры в Украине возобновят работу 3 июня

Консульский отдел в Киеве с 1 июня возобновил прием заявок на выдачу виз определенного типа. С 3 июня начнут работу чешские визовые центры в Харькове, Днепре и Одессе, сообщает посольство Чешской Республики в Украине.

Консульство принимает заявления на визы сроком свыше 90 дней и получение вида на жительство. 3 июня открываются визовые центры для приема и выдачи шенгенских визовых заявлений для поездок, основным пунктом назначения которых является Чехия.

Визы будут выдаваться отдельным категориям граждан: сезонным работникам, сотрудникам социальной и медицинской сфер и членам их семей, студентам, несовершеннолетним детям и супругам, направляющимся в Чехию для воссоединения семьи.

Учитывая необходимость соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, ежедневные лимиты количества принятых заявлений на шенгенскую визу устанавливаются следующим образом: Киев — 150 заявлений, Харьков и Днепр — 80 заявлений, Одесса — 50 заявлений.

Источник: посольство Чешской Республики в Украине