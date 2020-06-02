Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.61
USD
23.82
RUB
0.35
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах

Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах

Марина Коханкова 316 0
В понедельник, 1 июня, правительство Чехии отменило обязанность носить медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей в закрытых и открытых бассейнах. Изменения вступят в силу 8 июня.
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах

Люди должны будут надевать маску, только если они находятся на расстоянии менее двух метров от другого человека. Одновременно снято ограничение, согласно которому террасы ресторанов могут работать только до 11 часов вечера.

«Время работы летних террас ресторанов будет неограниченным», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Однако внутренние помещения ресторанов и баров по-прежнему должны закрываться с 11 часов вечера до 6 утра. По словам министра, когда это будет отменено, сказать сложно: все зависит от развития эпидемиологической ситуации в Чехии.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
бассейн Чехия рестораны коронавирус
Читайте
по теме 
Бассейны и кинотеатры могут открыться в конце мая
28.04.2020 10:02 Экономика
Бассейны и кинотеатры могут открыться в конце мая
2566 0
Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон
10.07.2019 10:10 Экономика
Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон
3887 0
Горячая тема: где в Праге искупаться и позагорать
12.06.2019 16:15 Здоровье
Горячая тема: где в Праге искупаться и позагорать
4850 0
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
28.12.2017 12:47 Общество
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
3417 0
Последние новости:
02
июня
В первом квартале 2020 года падение ВВП Чехии составило 3,3%
02.06.2020 13:16 Экономика
В первом квартале 2020 года падение ВВП Чехии составило 3,3%
38 0
Прага расширит платные парковочные зоны
02.06.2020 09:24 Экономика
Прага расширит платные парковочные зоны
331 0
01
июня
Куда можно будет поехать летом? Правительство одобрило систему «светофор»
01.06.2020 18:35 Экономика
Куда можно будет поехать летом? Правительство одобрило систему «светофор»
4291 0
Чехи после карантина вновь стали тратить деньги
01.06.2020 15:01 Экономика
Чехи после карантина вновь стали тратить деньги
1238 0
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
01.06.2020 12:01 Общество
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
4591 0
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы
01.06.2020 11:30 Общество
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы
608 0
Чехам рекомендуют вновь ходить к врачам на профилактические осмотры
01.06.2020 10:00 Общество
Чехам рекомендуют вновь ходить к врачам на профилактические осмотры
1181 0
29
мая
Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность
29.05.2020 16:18 Культура
Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность
9614 0
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
29.05.2020 14:22 Общество
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
2700 2
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
29.05.2020 12:15 Общество
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
1986 0


Мобильная версия