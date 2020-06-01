Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда

Точную стоимость билета перевозчик пока не указывает. «Мы ожидаем, что цены будут на уровне до 1000 крон за билет в одном направлении», — сказал пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондржей.
В Хорватии перевозчик планирует ввести специальные автобусные маршруты, которые будут доставлять пассажиров непосредственно к месту отдыха на хорватском побережье.
RegioJet планирует, что поезда будут курсировать в обоих направлениях три раза в неделю (прибытие в Хорватию по средам, субботам и понедельникам).
Перевозчик уточнит детали в ближайшие дни.
Источник: novinky.cz