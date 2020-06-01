Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы

Анализ Центра транспортных исследований города Брно показал, что 56% взрослых и 13% несовершеннолетних не пользуются шлемами. При этом в Чехии носить защитный шлем при езде на велосипеде обязательно до 18 лет.

«Я пожилой человек, и я к этому не привык, мне шлем мешает», — сказал Radiožurnál один из велосипедистов без шлема. Пожилые люди чаще всего ездят на велосипедах без шлема, хотя у них травмы от падения с велосипеда, как правило, более серьезны, чем у молодого поколения.

«Мы особенно рекомендуем носить шлемы в этой возрастной группе. В шлеме даже после серьезной аварии на велосипеде я смогу уехать с переломами, ссадинами, но живой и без тяжелой травмы головы», — говорит глава Besip Томаш Нержолд.

«Если во время аварии у велосипедиста надет шлем, только 27% пострадавших получают травму головы. Если же шлем не используется, велосипедисты получили травму головы в 55% случаев», — объясняет автор анализа Катержина Буксухази.

С января по апрель этого года в результате дорожно-транспортных происшествий в Чехии погибли 15 велосипедистов. Это на 5 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: irozhlas.cz