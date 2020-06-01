Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.83
USD
24.09
RUB
0.35
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
02d 19 °C
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы

Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы

Марина Коханкова 92 0
Анализ Центра транспортных исследований города Брно показал, что 56% взрослых и 13% несовершеннолетних не пользуются шлемами. При этом в Чехии носить защитный шлем при езде на велосипеде обязательно до 18 лет.
Более 56% взрослых велосипедистов не носят защитные шлемы

«Я пожилой человек, и я к этому не привык, мне шлем мешает», — сказал Radiožurnál один из велосипедистов без шлема. Пожилые люди чаще всего ездят на велосипедах без шлема, хотя у них травмы от падения с велосипеда, как правило, более серьезны, чем у молодого поколения.

«Мы особенно рекомендуем носить шлемы в этой возрастной группе. В шлеме даже после серьезной аварии на велосипеде я смогу уехать с переломами, ссадинами, но живой и без тяжелой травмы головы», — говорит глава Besip Томаш Нержолд.

«Если во время аварии у велосипедиста надет шлем, только 27% пострадавших получают травму головы. Если же шлем не используется, велосипедисты получили травму головы в 55% случаев», — объясняет автор анализа Катержина Буксухази.

С января по апрель этого года в результате дорожно-транспортных происшествий в Чехии погибли 15 велосипедистов. Это на 5 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
велосипеды Чехия дети авария
Читайте
по теме 
Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов
20.05.2020 10:00 Общество
Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов
2169 0
Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов
05.02.2020 17:10 Бизнес
Продается работающий бизнес в Чехии — прокат электрических велосипедов
5078 0
Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают
21.08.2019 12:17 Здоровье
Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают
1834 0
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
19.08.2019 11:23 Общество
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
1015 0
Последние новости:
01
июня
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
01.06.2020 12:01 Общество
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
1 0
Чехам рекомендуют вновь ходить к врачам на профилактические осмотры
01.06.2020 10:00 Общество
Чехам рекомендуют вновь ходить к врачам на профилактические осмотры
363 0
29
мая
Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность
29.05.2020 16:18 Культура
Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность
9261 0
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
29.05.2020 14:22 Общество
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
2502 1
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
29.05.2020 12:15 Общество
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
1790 0
Из-за пандемии чехи стали чаще оплачивать покупки банковскими картами
29.05.2020 11:34 Экономика
Из-за пандемии чехи стали чаще оплачивать покупки банковскими картами
690 0
Староста Павел Новотны получил по почте конверт с подозрительным порошком
29.05.2020 10:00 Политика
Староста Павел Новотны получил по почте конверт с подозрительным порошком
1537 0
28
мая
Чехи названивали 112 из-за массового сбоя у мобильного оператора Vodafone
28.05.2020 19:21 Общество
Чехи названивали 112 из-за массового сбоя у мобильного оператора Vodafone
4211 0
Летом 70% чехов проведут свой отпуск на родине
28.05.2020 16:37 Экономика
Летом 70% чехов проведут свой отпуск на родине
2424 0
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
28.05.2020 15:00 Общество
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
4047 0


Мобильная версия