Чехам рекомендуют вновь ходить к врачам на профилактические осмотры

Из-за эпидемии коронавируса чешские врачи, а также Министерство здравоохранения призывали людей обращаться в медицинские учреждения только в случае острых проблем. В результате чехи перестали ходить на профилактические осмотры, что может привести к негативным последствиям.

Сейчас жители Чехии постепенно возвращаются к врачам общей практики. Семьи с детьми начинают посещать педиатров, в основном для прививок. Многие откладывали вакцинацию из-за эпидемии коронавируса.

«Были опасения, что, если мы сделаем ребенку прививку, его иммунная система может временно ослабнуть и он быстрее заразится covid-19, а если ребенок уже заражен, возникнут осложнения», — сказала Алена Шебкова из Ассоциации педиатров, добавляя, что такие опасения оказались необоснованными. Сейчас многие педиатры делают детям прививки, большой спрос на вакцину против клещевого энцефалита. «Вероятно, это связано с тем, что большинство жителей собираются провести отпуск в Чешской Республике, то есть где-нибудь на природе», — отметила Шебкова.

Кардиолог Алеш Линхарт также не советует откладывать визит к врачам. «Некоторые задержки не очень полезны. Например, достаточно отложить проверку высокого кровяного давления на несколько недель, и это может оказать большое влияние на состояние здоровья пациента», — объяснил он.

«От гинекологов я знаю, что профилактические осмотры почти полностью были остановлены, лаборатории почти не делают анализы на рак шейки матки. Это, конечно, профилактика, но одновременно и проверка на случай каких-либо проблем», — сказал руководитель онкогинекологического центра Давид Цибулка.

Министерство здравоохранения тоже призывает людей вернуться к врачам. «Через некоторое время, особенно что касается онкологических заболеваний, к врачам станут приходить люди с запущенными случаями», — считает заместитель министра здравоохранения Алена Штефлова. По ее словам, медицинские учреждения готовы к тому, чтобы принять пациентов при соблюдении строгих гигиенических требований.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz