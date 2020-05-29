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Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге

Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге

Марина Коханкова 838 0
29 мая журналисты смогли посетить отремонтированный виадук Негрелли в центре Праги, построенный в 1850 году. Реконструкция продолжалась почти три года, и 1 июня по железнодорожному мосту смогут ходить поезда.
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге

На церемонии открытия виадука после ремонта присутствовали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.

Виадук Негрелли — это первый железнодорожный мост в Праге через Влтаву, его протяженность составляет 1100 метров. Конструкцию моста разработал известный австрийский инженер и строитель Алоис Негрелли, который является автором проекта Суэцкого канала и многих мостов в Швейцарии. Виадук Негрелли — охраняемый памятник культурного и технического наследия. 

Виадук соединяет железнодорожный вокзал ​​Масарика через остров Штванице с пражским районом Бубны. Реконструкция исторического объекта обошлась государству в 1,9 млрд крон. Планируется, что позже по нему будут ходить поезда от Главного вокзала до пражского аэропорта им. Вацлава Гавела.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
мост Прага реконструкция Чешские железные дороги поезда
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