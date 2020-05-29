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В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом

В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом

Марина Коханкова 226 0
В детском саду в Брно-Быстржице закрыт один из классов — тест одного из детей на covid-19 оказался позитивным. При этом у ребенка нет симптомов болезни.
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом

«В одном классе (зеленый + голубой) сегодня, 28 мая, тест одного из детей на covid-19 оказался положительным. Весь класс закрыт и 14 дней будет в карантине. Областная гигиеническая станция свяжется с родителями детей. Остальные классы остаются открытыми», — указано на сайте детского сада. В общей сложности сад посещают 76 детей. Педагоги также должны будут сдать тесты на коронавирус.

По данным на 29 мая, всего в Чехии зафиксировано 9 143 случая заболевания коронавирусом, в настоящий момент болеют 2 350 человек. Более 70% (6 464 человека) вылечились, 319 умерли.

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус Чехия дети детский сад
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