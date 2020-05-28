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Чехи названивали 112 из-за массового сбоя у мобильного оператора Vodafone

Чехи названивали 112 из-за массового сбоя у мобильного оператора Vodafone

Александра Кириченко 203 0
Многие чешские абоненты Vodafone в четверг, 28 мая, столкнулись с невозможностью совершать голосовые вызовы или пользоваться мобильным интернетом. Также наблюдались сбои в работе телевидения этого оператора.
Чехи названивали 112 из-за массового сбоя у мобильного оператора Vodafone

Оператор признал факт сбоя. «Могу подтвердить, что у некторых клиентов могут быть проблемы с мобильными данными или звонками», — сообщил пресс-секретарь компании Онджей Луштинец.

В своем фейсбук-аккаунте оператор рекомендовал людям, которым необходимо позвонить на экстренный номер 112, вынуть сим-карту и уже потом набирать 112, используя сигнал другого оператора. В то же время многие абоненты, невнимательно прочитав это сообщение, посчитали его способом решить проблему со связью и начали названивать на номер 112.

«Некоторые люди сейчас звонят нам на эту линию, чтобы решить проблему с недоступностью сети», — сообщил пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка, отметив, что ложные вызовы могут помешать принять некоторые действительно экстренные звонки.

Позже Vodafone написал в фейсбуке, что проблемы устранена, и рекомендовал абонентам выключить и включить свои аппараты.

Источник: novinky.cz 

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Темы
мобильная связь Vodafone
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