В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов

В субботу, 30 мая, в Пражском зоопарке открывается новый павильон «Кратер Дарвина», в котором будут представлены 20 видов животных из Австралии. В том числе здесь можно будет увидеть тасманских дьяволов.

Тасманский, или сумчатый дьявол — млекопитающее семейства хищных сумчатых. Это самый крупный из современных сумчатых хищников, плотное и приземистое животное размером с небольшую собаку. Черная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого хищника дьяволом.

«Выставочный комплекс уникален тем, что в нем представлены австралийские животные. Мы стали вторым в Европе зоопарком, который купил и привез тасманских дьяволов непосредственно с острова Тасмания», — рассказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка. Другими обитателями павильона «Кратер Дарвина» будут три вида тасманских кенгуру, ежи, ядовитые змеи и птицы. Площадь павильона составляет 4600 кв. метров, его строительство обошлось в 78 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz